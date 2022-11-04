Kırıkkale’de uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıs, gözaltına alınarak tutuklandı.

Kırıkkale’de uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıs, gözaltına alınarak tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanan şahıslara yönelik çalışma sürüyor. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen H.Ç.’nin evinde ve işyerinde yapılan aramada bir miktar metamfatamin ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı.