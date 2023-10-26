Kırıkkale’de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklandı, 2 şahıs da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcısı ve kullanan şahıslara yönelik adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri tarafından 3 farklı adrese eş zamanlı eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, hassas terazi, 2 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.D. ve E.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, M.Y. ile E.T. ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.