Kırıkkale’de polis ekiplerince son 10 ayda yapılan uyuşturucu operasyonlarında, tutuklanan kişi sayısının 45’e ulaştığı bildirildi.

Kırıkkale’de polis ekiplerince son 10 ayda yapılan uyuşturucu operasyonlarında, tutuklanan kişi sayısının 45’e ulaştığı bildirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, son 10 ayda yapılan geniş çaplı operasyonlarla kentte uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına adeta göz açtırılmadı. Narkotik polisi tarafından yapılan operasyonda, kente uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen L.B. ve H.Y. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda da 560 adet sentetik ecza ile 290 adet ecstasy maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden L.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.Y. ise "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, son 10 ayda yapılan uyuşturucu operasyonlarında, tutuklanan kişi sayısının 45’e ulaştığı bildirildi.