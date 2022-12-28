Kırıkkale’de polis ekiplerince yapılan operasyonda 840 adet uyuşturucu hap ile yakalanan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı, diğeri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırıkkale’de polis ekiplerince yapılan operasyonda 840 adet uyuşturucu hap ile yakalanan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı, diğeri de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla M.A. ile S.C. gözaltına alındı. Narkotik polisi tarafından yapılan operasyonda 840 adet de sentetik ecza hapı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. M.A., "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanırken, S.C.’de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.