Kırıkkale’de 4 bin 217 adet sentetik ecza maddesi bulunduran şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde B.B. isimli şahsın bulunduğu ikamete operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 4 bin 217 sentetik ecza, 2 tüfek ve 4 fişek ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.