Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde, üzerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan bir şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Yahşihan ilçesinde durumundan şüphelenilen M.Ö. (40) isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 276 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan M.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.