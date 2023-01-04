Kırıkkale’de trafik kontrol noktasında aracında uyuşturucu maddeyle yakalanan bir şahıs, tutuklandı.

Kırıkkale’de trafik kontrol noktasında aracında uyuşturucu maddeyle yakalanan bir şahıs, tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Ankara kara yolu üzerindeki trafik kontrol noktasında narkotik denetimi yapan polis ekipleri, şüpheli görülen bir araçta arama yaptı. Aramada, 40,42 gram skunk, 11,64 gram esrar, 1,8 gram metamfetamin ve 75 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Uyuşturucu ile yakalanan F.K., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklandı.