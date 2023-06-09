Kırıkkale’de uyuşturucu madde olarak kullanılan 657 adet sentetik ecza hapı ile yakalanan 2 şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale-Ankara D200 karayolu üzerindeki trafik kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan araçta, uyuşturucu madde olarak kullanılan 657 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Ekipler, araçta bulunan F.S. ve Ö.E.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şahıs, "Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.