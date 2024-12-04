Kırıkkale’de yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, önce bariyerlere, ardından da seyir halindeki başka bir otomobile çarptı. Kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Ankara D200 karayolunun 14. kilometresindeki Irmak Virajlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E. idaresindeki 71 ACU 681 plakalı Hyundai marka otomobil, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Savrulan otomobil, daha sonra H.Ö.İ. yönetimindeki 40 ABU 774 plakalı Nissan marka otomobile çarptı. Kazada hafif yaralanan sürücü M.E. ile yolculardan A.Y.E. ve A.N.E., ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araçlar çekiciyle otoparka götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.