Kırıkkale’de polis ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde binlerce araç kontrol edilirken, çeşitli ihlaller sebebiyle 83 araç trafikten men edildi.

edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, 26 Şubat-4 Mart tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirdiği uygulamalarda toplam 6 bin 726 araç, 2 bin 150 ticari araç ve bin 398 yük taşıyan aracı denetledi. Denetimlerde çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle yapılan işlemler de dahil olmak üzere toplam 83 araç trafikten men edildi.