Kırıkkale’de yapılan şok uygulamalarda aranan 11 şüpheli yakalanırken, çeşitli suç unsurları ve yasa dışı maddeler ele geçirildi.

Kırıkkale’de 17-23 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen şok uygulamalar kapsamında emniyet ekipleri, asayişi sağlamak ve suç unsurlarını tespit etmek amacıyla yoğun bir çalışma yürüttü. Yapılan denetimlerde 4.671 şahıs ve 872 araç sorgulandı. Çeşitli suçlardan arandıkları belirlenen 11 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Çevreye rahatsızlık veren 53 araca cezai işlem uygulanırken, 2 araç trafikten men edildi. Ayrıca, operasyonlarda 1 adet tabanca, 15 adet fişek, 1 adet kesici alet ve 17 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, asayişi sağlama ve suçla mücadele çalışmalarının azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.