Kırıkkale’de şofbene bağlı tüp gazından zehirlenen baba ve kızı hayatını kaybetti. Acı haberi alan anne ve oğlu, gözyaşlarına boğuldu.

Olay, Bağlarbaşı Mahallesi 907. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur Ersoy (28), saat 16.00 sıralarında babasının evine gitti. Kapıyı çalmasına rağmen açan olmayınca mutfak penceresinden içeri giren Ersoy, ablası Seher Ersoy (31) ve babası Fikri Ersoy’u (60) hareketsiz şekilde yerde yatarken buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, Seher Ersoy’un hayatını kaybettiği belirlendi. Fikri Ersoy ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözyaşlarına boğuldu

Yapılan incelemede baba ve kızının şofbene bağlı tüpten sızan gazdan zehirlendiği tespit edildi. Savcının ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Seher Ersoy’un cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Eve sonradan gelen anne, eşinin ve kızının öldüğünü öğrenince sinir krizi geçirdi. Kızının tabutla götürüldüğünü gören acılı anne feryat etti. Anne, kızının terliğini koklayarak gözyaşlarına boğuldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.