Kırıkkale’de sağanak yağış sebebiyle derelerin taşması sonucu bazı ev, ahır ve iş yerlerini su bastı. Yaşanan selden 19 köy ve bir belde etkilenirken, Çerikli beldesinde 2 katlı müstakil bir evde çökme meydana geldi.

Kırıkkale’de sağanak yağışlardan dolayı yaşanan sel felaketinden ilçelere bağlı 19 köy ve bir belde etkilendi. Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde derelerin taşmasıyla evler, ahırlar ve bazı iş yerleri sular altında kaldı. Sel sularının bastığı 2 katlı müstakil bir evde çökme meydana geldi. Sulakyurt ilçesine bağlı Danacı köyünde derenin taşmasıyla yolun 50 metrelik bölümü tamamen hasar gördü. Köyde bulunan 300 dönümlük üzüm bağları ve diğer tarım arazileri de zarar gördü. Bazı ahırlardaki küçükbaş hayvanlar telef oldu.

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, selin vurduğu köyleri ziyaret ederek, ekiplerin sahada yaptığı hasar tespit çalışmaları hakkında bilgi aldı. Köyde yaşayan vatandaşların istek ve taleplerini de dinleyen Tekbıyıkoğlu, selden etkilenen Danacı köyünde de İl Özel İdaresi ve Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından onarımına başlanan çöken köy yolundaki çalışmaları yerinde inceledi.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, olağan mevsimsel akışın dışında son bir hafta içerisinde yüksek derecede yağışların geldiğini ifade ederek, ilçelere bağlı toplamda 19 köyün selden etkilendiğini söyledi.

"19 köyümüzde son iki günlük yağışta hasarlar meydana geldi"

Hasar gören köylerde çalışmaların sürdüğünü belirten Vali Tekbıyıkoğlu, "Olağan mevsimsel akışın dışında yüksek derecede yağış gelmekte ve son bir hafta içerisinde bunu yoğunlukla hissediyoruz. Toplam 19 köyümüzde son iki günlük yağışta hasarlar meydana geldi. Şu an Danacı köyümüzün dere yatağında DSİ, İl Özel İdaresi araçlarımız ve özel sektör destekli araçlarımızla beraber bir iyileştirme çalışması yapıyoruz" dedi.

"Hasar tespit çalışmalarımız halihazırda devam ediyor"

Tarım arazilerinin de selden etkilendiğini anlatan Vali Tekbıyıkoğlu, "Sadece bu köyümüzde değil, yaklaşık 7 grup halinde bütün köylerimizde benzer iyileştirme çalışmalarını yapıyoruz. Ufak çapta küçükbaş hayvan kayıpları oldu. Bir miktarda tarımsal ürünlerde zarar var. Bunlarla ilgili de hasar tespit çalışmalarımız halihazırda devam ediyor" diye konuştu.

"Devletimiz yanımızda, anında müdahalede bulundu"

Devletin tüm imkanlarının seferber olduğunu anlatan Danacı köyü muhtarı Servet Aktar, "Sabah gün aydınlanınca büyük felaketin yaşandığını gördük. Bizim tek tesellimiz can kaybının olmayışı. Devletimiz yanımızda, anında müdahalede bulundu. Allah razı olsun sayın valimizden. Araç gereç her ne kadar imkan varsa seferber etti. Şu anda da görüldüğü gibi çalışmalar devam ediyor. İnşallah en kısa sürede normal yaşantımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Çerikli Belediye Başkanı Nuh Şahin ise, yağışlardan dolayı etrafta bulunan civar köylerden gelen sel sularının evleri, ahırları ve bazı iş yerlerini bastığını aktardı.

Öte yandan ikindi vakti etkili olan yağışın ardından selden etkilenen Çerikli beldesine geçen Delice Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, AFAD İl Müdürü Abdullah Sarıçiçek, Çerikli Belediye Başkanı Nuh Şahin ile birlikte hasar gören alanlarda inceleme yaptı.