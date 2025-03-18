Kırıkkale’de, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü dolayısıyla düzenlenen törende şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Kırıkkale’de, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla şehitlikte tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu ve dualar edildi. Törene katılan Vali Mehmet Makas, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş ve Belediye Başkanı Ahmet Önal, şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Protokol üyeleri, şehit aileleriyle yakından ilgilenerek başsağlığı dileklerinde bulundu.

Vali Makas, Çanakkale Zaferi’nin milletin birlik ve beraberlik içinde yazdığı büyük bir kahramanlık destanı olduğunu belirterek, "Bugün, tarihimizin en şanlı zaferlerinden biri olan Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bu mukaddes günde, vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin bekası için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" dedi.

Çanakkale Zaferi’nin sadece bir askeri başarı olmadığını vurgulayan Makas, "Bu zafer, milletimizin sarsılmaz iradesini, vatan sevgisini ve kahramanlığını tüm dünyaya ilan ettiği bir dönüm noktasıdır. Bugün bizlere düşen en büyük görev, aziz şehitlerimizin emaneti olan vatanımıza sahip çıkmak ve birlik içinde daha güçlü bir Türkiye inşa etmektir" ifadelerini kullandı.

Vali Makas, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Çanakkale’de ve vatanın dört bir yanında canlarını feda eden tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirterek, "Kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Ruhları şad olsun" diye konuştu. .