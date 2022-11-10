Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84’ncü yılında saygıyla anıldı. Kırıkkale’de saat 09.05’te vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84’ncü yılında saygıyla anıldı. Kırıkkale’de saat 09.05’te vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Kırıkkale’de anıldı. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen anma töreninde, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Atatürk heykeline çelenk sundu. Mustafa Kemal Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu. Gazilerin, öğrencilerin ve vatandaşların da hazır bulunduğu program, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi. Buradaki etkinliğin ardından Atatürk resimlerinin yer aldığı serginin açılışı yapıldı. Lise öğrencileri tarafından da hazırlanan oratoryo gösterisi gerçekleştirildi.