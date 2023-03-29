Kırıkkale’de sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar, il merkezinde de etkili olmaya başladı.

Yağışların normallerin altında seyrettiği Kırıkkale’de hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte kar yağışı etkili olmaya başladı. Yüksek kesimleri beyaza bürüyen kar, il merkezinde de etkili olmaya başladı. Kar yağışının gün boyunca ara ara devam etmesi beklenirken, ekipler ise olumsuzluk yaşanmaması için teyakkuza geçti.

"Ramazan ayında da bereket kar ile beraber geldi"

Kar yağışının kuraklığa fayda sağlamasını beklediklerini söyleyen Ahmet Şayık, “Bu sene kar pek yağmamıştı. Kırıkkale’de Mart karı sabah saatlerinden itibaren yağmaya başladı. Ülkemizde de büyük bir kuraklık söz konusuydu, İnşallah bu yağışlar faydalı olur. Bu Ramazan ayında da bereket kar ile beraber geldi. İnşallah yağmurlar da biraz daha yağar. Tabii ki felaket olmasını istemiyoruz ama her şey Allah’ın elindedir. Bereketli bir Ramazan, bereketli bir yağış olmasını diliyoruz” dedi.