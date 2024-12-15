Kırıkkale’de bir parkta bulunan bank, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakıldı. Metrelerce yükselen alevlere itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek, yangını söndürdü.

Yangın, akşam saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Kırım Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kundaklandığı düşünülen oturma bankının yanmasıyla vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale ederek, alevlerin çevreye sıçramasını önledi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, bank kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.