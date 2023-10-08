Kırıkkale’de iki otomobilin çarpıştığı kazada emekli özel idare müdürü hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kırıkkale-Kırşehir kara yolu üzerindeki Keskin ilçesinde meydana gelen kazada, Y.A. idaresindeki 46 ADZ 823 plakalı otomobil, Mehmet Torun’un kullandığı 10 DDN 17 plakalı otomobil ile çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü Mehmet Torun’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücü Y.A. ve E.A., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Mehmet Torun’un cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı. Torun’un, emekli Keskin Özel İdare Müdürü olduğu öğrenildi.