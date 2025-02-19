Kırıkkale’de ortaokul öğrencileri, robotik kodlama eğitimi alırken atölyelerde tasarladıkları projeleri hayata geçiriyor.

Kırıkkale’de hayata geçirilen proje kapsamında, robotik kodlama eğitimi alan ortaokul öğrencileri, atölyelerde ahşap malzemeler kullanarak beceri kazanıyor. TÜPRAŞ iş birliğiyle yürütülen proje, öğrencilerin hem teorik bilgilerini pekiştirmelerine hem de uygulama derslerinde beceri geliştirmelerine imkan tanıyor.

Kent genelindeki 9 ortaokulda sürdürülen uygulama sayesinde öğrenciler, robotik kodlama yaparken aynı zamanda el becerilerini geliştiren çalışmalar gerçekleştiriyor. Yapay zekanın eğitime entegrasyonu da hedeflenen projede, öğrenciler tasarladıkları projeleri atölye ortamında şekillendirerek somut ürünlere dönüştürebiliyor.

Millî Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Müdür Yardımcısı Hamza Aygün, Tüpraş Kurumsal İletişim Direktörü Çiler Teber ve Kurumsal İletişim Uzmanları Yasemin Başçavuşoğlu ile Fulya Karakuz, projeye dahil olan okullardan Tüpraş Ortaokulu’nu ziyaret etti. Ziyaret kapsamında atölyelerde incelemelerde bulunan heyet, Okul Müdürü Hacı Mehmet Yazıcı ve Teknoloji Tasarım Öğretmeni Azize Özata’dan öğrencilerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İl Müdürü Güney, öğrencilerin bu tür atölyelerde edindikleri becerilerin kalıcı öğrenmeyi desteklediğini vurguladı. Güney, "Teorik bilgiler alan öğrencilerimiz, atölye ortamında bu bilgileri pratiğe dökerek ürünler ortaya çıkarıyor. Yaparak ve uygulayarak öğrenme modeli, kalıcı kazanımların elde edilmesine önemli katkı sağlıyor" dedi.