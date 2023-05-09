Kırıkkale’de düzenlenen Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinliklerinde meydana kurulan trafik parkurunda çocuklara akülü araçlarda trafik kuralları anlatıldı. Motosiklet sürücülerine de görünür olmalarını sağlayan reflektif yelek dağıtıldı.

Kırıkkale’de, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası’nda sebebiyle etkinlik yapıldı. Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte emniyet, jandarma, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD ve ilgili kurumların ekipmanları vatandaşlara tanıtıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından meydanda oluşturulan trafik parkurunda, polis memurları çocuklara akülü araçlar kullandırarak trafik kurallarını uygulamalı olarak anlattı.

Vali Yardımcısı Ahmet Ferhat Özen de trafikte görünürlüklerinin artması için motosiklet sürücülerine reflektif yelek ve güvenli motosiklet kullanımı bilgilerini içeren el broşürü hediye etti. Sürücülere ayrıca trafik kuralları konusunda hatırlatmalarda bulunuldu. İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut ise çocuklara hediye edilen kırmızı düdüklerin kullanımı ile ilgili bilgiler verdi.

Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası’nda sebebiyle başta çocuklar olmak üzere trafik bilincinin yerleşmesi için eğitici çalışmalara ağırlık verildiğini ifade eden Vali Yardımcısı Ahmet Ferhat Özen, "Ağaç yaşken eğilir. İnsanlar belirli yaştan sonra trafik kurallarını öğrenmede zorluk yaşayabiliyorlar ama çocuklarımız bunu çok rahat ve kolay yapabiliyor. Böylelikle trafik kazaları azalacak, can ve mal güvenliğimiz sağlanacak. Sonuç olarak ülkemiz kazanacak ve insanlık kazanacak" dedi.

Kutlama etkinliğine, Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.