Kırıkkale’de kontrolden çıkan motosikletin devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, İ.Ö.’nün kullandığı 06 CNJ 807 plakalı motosikletin devrildiği kazada bir kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan yolcu D.G., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Sürücü ise kazadan yara almadan kurtuldu.