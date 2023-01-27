Kırıkkale’de bu yıl ilk kez yarıyıl tatilinde uygulanan "kış okulları" projesi çerçevesinde 4 farklı alanda açılan kurslara öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Kırıkkale’de bu yıl ilk kez yarıyıl tatilinde uygulanan "kış okulları" projesi çerçevesinde 4 farklı alanda açılan kurslara öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022-2023 eğitim öğretim yılında "kış okulları" projesi hayata geçirildi. Ülke genelinde olduğu gibi Kırıkkale’de de açılan ücretsiz kurslara öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Bu yıl ilk kez yarıyıl tatilinde faaliyete geçirilen uygulamayla, 16 farklı okulda öğrencilere eğitim veriliyor. Kış okullarında öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerine katkı sunulması hedefleniyor. ilim, sanat, matematik ve İngilizce olmak üzere 4 alanda açılan ücretsiz kurslar, 5 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, ilim, sanat, matematik ve İngilizce olmak üzere 4 alanda çeşitli kursların açıldığını söyledi.

Çocukların ara tatilde eğlenerek öğrendiklerini ifade eden Telefoncu, "Kırıkkale’de öğrencilerimize ara tatillerinde çeşitli kurslar açtık. Bakanlığımız tarafından tüm ülkemizde ’kış okulları’ projesi çerçevesinde çok çeşitli kurslar açıldı. Kırıkkale’mizde de kış okulları çerçevesinde ilim, sanat, matematik ve İngilizce olmak üzere 4 alanda yenilikçi öğrenimleri temelinde çocuklarımızın eğitimlerine devam ediyoruz. Çocuklarımız ara tatillerinde hem dinleniyorlar, hem eğleniyorlar hem de öğreniyorlar" dedi.

4. sınıf öğrencisi Çağan Boran, "Buraya bilgi öğrenmek için geliyorum. Öğretmenlerimi seviyorum. Güzel bilgiler ediniyoruz arkadaşlarımızla birlikte eğleniyorum. Tüm arkadaşlarıma da tavsiyem bu tarz kurslara ve etkinliklere katılmalarını öneriyorum" diye konuştu.

Kursa eğitim almak için geldiğini belirten 4. sınıf öğrencisi Aysima Demirel, "Buraya eğitim almak ve etkinliklere katılmak arkadaşlarımla da eğlenmek için geliyorum. Arkadaşlarıma da okullardaki yapılan etkinliklere katılmalarını öneriyorum. Derslerimizi pekiştirerek okul günlerimize hazırlanıyoruz" şeklinde konuştu.

4. sınıf öğrencisi Petek Sude Turgut ise İngilizce ve matematik dersi gördüğünü ifade ederek, "Buraya eğitim almak için geliyorum arkadaşlarımla da eğleniyorum sohbet ediyoruz. Öğretmenlerim çok iyi anlatıyor. İngilizce ve matematik dersi görüyorum" dedi.

Eğlenme ve bilgilerini tazeleme amacıyla kış okuluna geldiğini anlatan 4. sınıf öğrencisi Meryem Tokel, başarılı olmak için kurslara devam edeceğini söyledi.