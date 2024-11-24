Kırıkkale’de yağan kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonetin takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale Kayseri D-765 karayolunun 22. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.Ç. idaresindeki 71 ET 284 plakalı kamyonet, yağan kar sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü ile yolculardan A.İ. ve Y.D. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada kullanılamaz hale gelen araç, çekiciyle otoparka götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.