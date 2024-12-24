Kırıkkale’de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 bin 660 adet kaçak makaron ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyonlarına devam ediyor. Son yapılan operasyon kapsamında, A.G. isimli şüpheli şahsın iş yerinde arama gerçekleştirildi. Aramada, 5 bin 660 adet içi dolu makaron ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasaya sürülmek üzere hazırlandığı değerlendirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında da yasal işlem başlatılıdı.