Kırıkkale’de kaçak tütün ve içki operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçakçılık yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, KOM polisi tarafından son bir haftada kaçak içki ve tütün bulunduran şahısların mekanlarına operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 18 bin 800 boş makaron, 960 paket sigara, 10 adet elektronik sigara, 22 litre içki, 2 adet tabanca ve 106 fişek ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında Cumhuriyet savcılığınca adli işlem başlatıldı.