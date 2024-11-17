Kırıkkale’de kavşakta çarpışan iki otomobilin hurdaya döndüğü kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Kayseri D765 karayolunun 32. kilometresindeki Keskin ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. idaresindeki 34 COR 686 plakalı Toyota marka otomobil, Çelebi Kavşağı’ndan "U" dönüşü yapmak isteyen B.Ş. yönetimindeki 06 BHV 453 plakalı Fiat marka otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobillerden biri refüje, diğeri ise şarampole devrildi. Kazada sürücüler ile yolcular H.Ö., E.R.Ö., S.Ş., E.D.Ö., M.Ö. ve S.Ş. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Aynı aileden olduğu öğrenilen yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri LPG’li otomobilin yanma riskine karşı tedbir alırken, trafik ekiplerinin incelemelerinin ardından çekiciye yüklenen araçlar otoparka götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.