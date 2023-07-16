Kırıkkale’de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2’si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Konya karayolu üzerindeki Karakeçili ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. idaresindeki 06 AP 1761 plakalı otomobil ile F.Ö.’nün (44) kullandığı 44 ADN 197 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüleri ile yolcular E.K., H.Ö. (40), M.Y.Ö. (11) ve A.F.Ö. (13) yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2’si çocuk 6 kişi, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hurdaya dönen iki otomobil ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.