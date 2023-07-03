Kırıkkale’de tüpten sızan gazdan dolayı alevlere teslim olan iki katlı evdeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Kırıkkale il merkezi Sanayi Mahallesi 1307’nci Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B.’ye ait iki katlı müstakil evin ikinci katındaki mutfakta bulunan tüpten sızan gazdan dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evin tamamını sardı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle evi saran yangın, yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangın sırasında ise evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Yangın sonrası evde, büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Polis, evde ikamet eden M.B.’nin ifadesine başvurdu. Yangına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.