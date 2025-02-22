Kırıkkale’de hava sıcaklığının eksi 6 dereceye düşmesiyle birlikte, belediye ekipleri yollarda buzlanmaya karşı tuzlama ve solisyon çalışması gerçekleştirdi.

Kırıkkale’de kar yağışının ardından hava sıcaklığı eksi 6 dereceye kadar düştü. Soğuk havayla birlikte ana arterler ve sokaklarda buzlanma riski artarken, belediye ekipleri de tuzlama ve solisyon çalışması yaptı. Özellikle köprü, rampa ve eğimli yollar başta olmak üzere, buzlanma riski yüksek bölgelerde yoğun bir çalışma yürütüldü.

Belediye Başkanı Ahmet Önal, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz, yollarımızda buzlanma ve don riskine karşı aralıksız çalışmaya devam ediyor. Buzlanmaya karşı özveriyle mücadele eden tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.