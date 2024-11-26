Kırıkkale’de HES göletine bırakılan yaklaşık 300 metre uzunluğundaki yasadışı misina ağına ekipler tarafından el konuldu.

Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yasa dışı su ürünleri avcılığıyla mücadelesini hız kesmeden sürdürüyor. Ekipler, Yahşihan ilçesi Irmak köyü yakınlarındaki HES göletinde kaçak avcılık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İl Müdürlüğü personeli ve İl Jandarma Çevre Timi’nin ortak operasyonunda, yaklaşık 300 metre uzunluğunda yasadışı misina ağı ele geçirildi. Yapılan açıklamada, çevre ve sucul ekosistemin korunmasında vatandaş ihbarlarının önemine vurgu yaparak, benzer durumlarla karşılaşıldığında ilgili birimlere bilgi verilmesi çağrısında bulundu.