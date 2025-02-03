Kırıkkale’de FETÖ’ye yardım ettiği gerekçesiyle hakkında 1 yıl 13 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kırıkkale’de komisyon kuruldu, denetimler sıklaştırılıyor: KYK yurtları, oteller ve apart evler mercek altında
Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.İ. yakalandı. FETÖ üyelerine yardım etmek suçundan hakkında 1 yıl 13 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından Keskin Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Kaynak: iha