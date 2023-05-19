Kırıkkale’de, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 104’üncü yılı etkinlikleri çerçevesinde mehteran takımı eşliğinde "fener alayı" yürüyüşü düzenlendi.

Kırıkkale’de, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Valilik koordinasyonunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen "fener alayı" yürüyüşü için Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelen vatandaşlar, Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk posteri açtı. Yürüyüşün başlamasıyla katılımcılar, mehteran takımı eşliğinde ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle sloganlar atarak yürüdü. Atatürk Bulvarı, Ankara Caddesi ve Zafer Caddesi’nden geçen yüzlerce katılımcı, yürüyüşün başlangıç noktasına geldi. "Fener alayı" yürüyüşüne, Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) öğrencileri ile jandarma komandolar da katıldı. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.

Yürüyüşte vatandaşlara, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkan Yardımcısı Vedat Genç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş eşlik etti.

Yürüyüşe katılan vatandaş Erkan Özer, Türk gençliğinin her zaman devletinin ve milletinin arkasında olduğunu ifade ederek, "Allah’ın izniyle biriz, diriyiz, kardeşiz hepimiz" dedi.

Raşit Bahçepınar ise, "Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına ilk Mustafa Kemal Atatürk, Samsun’a çıkarak tohumlarını attı. Tekrardan yeşerdiğimizin tekrardan büyük bir devlet olduğumuzun anlamına geliyor" diye konuştu.