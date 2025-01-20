Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ders materyalleri ve dijital içerik hazırlama amacıyla kurulan ses ve görüntü stüdyosu düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kırıkkale Ölçme Değerlendirme Merkezi’nde gerçekleştirilen açılış törenine, Milli Eğitim Bakanlığı Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanı Mücahit Akgün, İl Milli Eğitim Müdürü Rıza Aydın ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış kurdelesini kesen Daire Başkanı Akgün ve Müdür Aydın, stüdyoyu inceleyerek görevlilerden bilgi aldı.

Teknik donanımı ve sunduğu imkanlarla dikkat çeken stüdyo, metin seslendirmelerinden görüntü içeriklerinin çekim ve kurgularına kadar geniş bir hizmet alanı sunacak. Açılışta konuşan Daire Başkanı Mücahit Akgün, “Açılışını gerçekleştirdiğimiz bu stüdyo, eğitim alanında önemli katkılar sağlayacaktır. Dijital içerikler ve ders materyalleriyle çocuklarımızın geleceğine ışık tutacağız. Bu değerli yatırımın hepimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından Akgün, öğretmenlerle bir araya gelerek yapılan çalışmaları değerlendirdi ve geleceğe yönelik planlamalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Toplantıda, komisyonların gerçekleştirdiği projelerle ilgili sunumlar da yapıldı.

Açılışa, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hamza Aygün, Merkez Müdürü Gamze Bağrıaçık, uzmanlar, komisyon başkanları, öğretmenler ve diğer davetliler katılım sağladı.