Kırıkkale’deki 112 Acil Çağrı Merkezi mutfağında Türk Kızılay tarafından pişirilen yemekler, depremzede ailelere ulaştırılıyor.

Kırıkkale’deki 112 Acil Çağrı Merkezi mutfağında Türk Kızılay tarafından pişirilen yemekler, depremzede ailelere ulaştırılıyor.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından evsiz kalan aileler, Kırıkkale’de misafir ediliyor. Valilik koordinesinde 112 Acil Çağrı Merkezi mutfağında oluşturulan aşevinde, Türk Kızılay tarafından depremzedeler için sıcak yemek çıkartılıyor. Kazanlarda pişirilen yemekler, araçlarla depremzede ailelere ulaştırılıyor.

Türk Kızılay Kırıkkale Şube Başkanı Mustafa İşler, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk etapta hasta, engelli ve yaşlı olan vatandaşlar için sıcak yemek çıkartıldığını söyledi.

Evlerinde yemek yapacak durumda olmayan depremzede ailelere sıcak yemek ulaştırdıklarını ifade eden İşler, "Ciddi manada mağduriyet yaşayan evinde yemek yapamayacak durumda olan hasta, engelli, yaşlı ve mağdur durumda olan ailelere öncelik tanıdık. İlk etapta 250 aileye yemek veriyoruz. İhtiyaç durumunda da bu sayı artacak" dedi.

Yemeklerin 112 Acil Çağrı Merkezi’nin mutfağında yaptıklarını belirten İşler, "Kırıkkale Valisi Sayın Bülent Tekbıyıkoğlu’na ve Vali vekilimiz Ahmet Sait Kurnaz beye çok teşekkür ediyorum. Bu mutfağı depremzedelerin hizmetimize sundular. Depremzedeler için ’Kızılay bir yemek çıkartabilir mi? Sıcak yemek verebilir miyiz?’ dediler. Bizde gerekli fizibiliteyi yaptık. Ondan sonra bu işe karar verdik" diye konuştu.

İşler, "Allah’a şükür olsun bu haftadan itibariye sıcak yemeğimizi çıkartıyoruz. Bu mutfak hazırdı. Diğer kap kacak vs. bizim Kızılay tarafından bağışçılarımızın bağışlarıyla bunları temin ettik. Bağışçılarımız ve gönüllülerimiz ile birlikte yemek çalışmasına devam ediyoruz" şeklinde konuştu.