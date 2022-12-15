Edinilen bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen A.J.R.K.İ. ve A.S.H.A.A., polis ekiplerince yapılan operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Ev değil hayvan mezarlığı

Ev değil hayvan mezarlığı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, dini istismar eden silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilip engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

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