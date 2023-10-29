Kırıkkale’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet’in 100. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kırıkkale’de çeşitli etkinlikler düzenlendi. Fevzi Çakmak Caddesi’nde düzenlenen törende Vali Mehmet Makas, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, vatandaşların bayramını kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajının okunduğu törende Vali Makas, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.

Tarihin en anlamlı günlerinden birini yaşadıklarını belirten Makas, 7 düvele karşı kazanılan Cumhuriyet’in 100. yılını idrak ettiklerini söyledi.

Tarih boyunca her zaman yeniden doğuşlara ve şanlı yürüyüşlere imza attıklarını anlatan Vali Makas, "Şanlı tarihimiz boyunca her zaman yeniden doğuşlara, şanlı yürüyüşlere imza atmış olan başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları olmak üzere şanlı ecdadımızı kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum" dedi.

Gösterilerin sunulduğu programda, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. İl Jandarma Komutanlığı’nın narkotik köpeği "Tutar"ın yaptığı gösteri vatandaşların ilgisini çekti. Buradaki kutlamalar, tören geçidiyle son buldu.