Kırıkkale’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Cumhuriyet’in 101. yıl dönümü dolayısıyla Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda tören yapıldı. Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş ve Belediye Başkanı Ahmet Önal, Atatürk büstüne çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Valilik koordinesinde yapılan Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, yarın saat 10.00’da Fevzi Çakmak Caddesi’nde devam edecek. Kutlamalar kapsamında belediye tarafından da yarın saat 18.00’da fener alayı yürüyüşü gerçekleştirilecek.