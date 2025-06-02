Kırıkkale Belediyesi Bilim Merkezi’nde yıl sonu etkinliği kapsamında gerçekleştirilen mezuniyet töreni ve çevre farkındalığı programı, renkli görüntülere sahne oldu. 250 öğrencinin mezuniyet sevinci yaşadığı etkinlikte, geri dönüşüm temalı sergiler ve gösteriler dikkat çekti.

Kırıkkale Belediyesi’nce düzenlenen programda, 9 farklı alanda eğitim gören 250 öğrenciye diplomaları verildi. Törende, öğrenciler yıl boyunca edindikleri bilgi ve becerileri sergileme fırsatı buldu. Yıl sonu sergisinde özellikle atık materyallerden hazırlanan projeler ile geri dönüşüm malzemelerinden tasarlanan kıyafetler ilgi odağı oldu.

Törende konuşan Belediye Başkanı Ahmet Önal, "Bir yıllık özveri ve fedakârlıkla, üstün bir çalışma ve gayretin sonucunda 250 öğrencimizi başarıyla mezun ediyoruz. Bu süreçte emek veren eğitmenlerimize ve müdürlerimize de teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Önal, belediye olarak gençlerin ve çocukların gelişimi için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirtti. Yeni dönem kayıtlarının 1 Temmuz itibarıyla başlayacağını duyuran Başkan Önal, "Çocuklarımız yaz döneminde de birçok alanda kendilerini geliştirme fırsatı bulacak" ifadelerini kullandı.

Sahneye çıkan öğrenciler, çevre duyarlılığını artırmaya yönelik hazırladıkları gösterilerle izleyicilerden büyük beğeni topladı. Etkinlik, ailelerin de aktif katılımıyla aynı zamanda bir öğrenme ve paylaşım platformuna dönüştü.

Etkinliğe katılan öğrencilerden Aysima Aksoy, "Çevremizi temiz tutmalıyız. Çöplerimizi çöpe, geri dönüşüm malzemelerini ise geri dönüşüm kutularına atmalıyız" dedi. Sergideki görevini anlatan Zelya Karabayır ise, "Ben üçgenin alanlarını ve özelliklerini anlatıyorum. Misafirlerimize üçgenlerle ilgili bilgiler veriyoruz" ifadelerine yer verdi. Kızıyla etkinlikte yer alan Ayla Sancar da, "Atık materyallerden ürünler yaptık. Hem öğrencilerle veliler bir arada olduk hem eğlendik hem de öğrendik" şeklinde konuştu.