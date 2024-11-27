Kırıkkale’de bağımlılıkla mücadeleye yönelik çözüm önerileri İl Koordinasyon Kurulu toplantısında ele alındı.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas başkanlığında, Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Valilik Makam Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya çeşitli kurum yetkilileri ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri katıldı. Toplantıda, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Osman Polat tarafından bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarla ilgili kapsamlı bir sunum yapıldı. Sunumda, Valilik himayelerinde hayata geçirilen "Huzurköy Projesi"nin detayları da paylaşıldı. Gündem maddelerinin ayrıntılı bir şekilde ele alındığı toplantıda, çözüm odaklı fikirler geliştirildi. Katılımcılar arasında yapılan görüş alışverişinin ardından toplantı sona erdi.