Kırıkkale’de polis ekiplerince yapılan denetimlerde bir miktar sentetik kannabinoid ele geçirilirken, 6 araca ceza kesildi. 2 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde narkotik alan denetimi uygulaması yapıldı. Uygulama çerçevesinde toplam bin 221 kişi ve 123 aracın sorgulaması gerçekleştirildi. Asayiş Şubesi, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Trafik Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 7,09 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirilirken, 6 araca cezai işlem uygulandı ve 1 araç trafikten men edildi. Ayrıca, 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla bu tür uygulamaların devam edeceğini belirtti.