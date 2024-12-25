Kırıkkale’de jandarma ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 3 kişiyi yakalayarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Delice, Keskin ve merkez ilçede belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Delice ilçesinde silahlı tehdit suçundan 3 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.E. (42), Keskin ilçesinde ruhsatsız ateşli silahlarla mermi satın alma, taşıma ve bulundurma suçundan 10 ay hapis cezası bulunan Y.A. (65), merkez ilçeye bağlı Çullu Mahallesi’nde uyuşturucu madde bulundurmak suçundan 2 yıl hapis cezası bulunan A.A. (24) yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.