Kırıkkale’de jandarma ekiplerinin Delice ve Keskin ilçelerinde düzenlediği operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Delice ve Keskin ilçelerinde gerçekleştirdikleri operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firariyi yakaladı. Delice ilçesinde düzenlenen operasyonda, "birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçundan aranan M.U. (35), jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından Delice Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Keskin ilçesinde de yürütülen çalışmalarda ise "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan aranan İ.Y. (39), ekiplerin operasyonuyla gözaltına alındı. Kesinleşmiş 1 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi.