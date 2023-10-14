Kırıkkale’de inşaat halindeki bir apartmanın bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale şehir merkezindeki Etiler Mahallesi Karacalı Caddesi’nde inşaat halindeki bir apartmanın bahçesinde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. İnşaat atıklarının yandığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede olay yerine gelerek çıkan yangını söndürdü. Polis ekipleri, yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlattı.