Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale kent merkezindeki Yeni Mahalle’de bulunan tarım arazisinde anız yangını çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Çıkan yangında bazı fidan ve ağaçlar zarar gördü. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Otomobilin paramparça olduğu kazada 1 ölü, 8 yaralı

Otomobilin paramparça olduğu kazada 1 ölü, 8 yaralı

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