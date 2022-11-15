Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurarak arama yaptığı araçta 431 adet sentetik ecza hap ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurarak arama yaptığı araçta 431 adet sentetik ecza hap ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Yahşihan ilçesinde jandarma ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları araçtaki M.G. ile K.A.’nın üst aramasını yaptı. Yapılan aramalarda 431 adet sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.