Kırıkkale’de "basit yaralama" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Çerikli Beldesi’nde gerçekleştirilen operasyonda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. (25) yakalandı. "Basit yaralama" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü. işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.
Kaynak: İHA