Kırıkkale’de bilişim yoluyla hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 5 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 yaşındaki genç, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Yahşihan ilçesinde bilişim sistemleri aracılığıyla hırsızlık suçundan aranan B.U. (22) gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Hakkında kesinleşmiş 5 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.