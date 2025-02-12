Kırıkkale’de, ortaokul ve lise kademelerindeki 21 okulda "yenilikçi sınıf" oluşturularak öğrencilerin kullanımına sunuldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, aktif öğrenme ve dijital teknoloji destekli eğitim ortamları hayata geçirildi. Kırıkkale Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, kurulan yenilikçi sınıfları ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Bakanlık tarafından yürütülen çalışma kapsamında 4 liseye yenilikçi sınıf, 8 ortaokula bilişim teknolojileri laboratuvarı kazandırıldığını belirten İl Müdürü Güney, 9 ortaokulun bilişim laboratuvarlarındaki bilgisayarlarında yenilendiğini açıkladı.

Teknoloji destekli öğrenme ortamlarının öğrencilerin başarısına olumlu katkı sağlayacağını belirten Güney, "Bu sınıflar, öğrencilerin ihtiyaç duyacakları becerileri geliştirmelerini sağlarken, dijital teknolojilerle desteklenen evrensel eğitim standartlarına uygun bir model sunuyor" dedi.

Okul ziyaretine Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Şube Müdürü Ali Güder, Ortaöğretim Şube Müdürü Nilgün Seçen ve Bilişim Teknolojileri İl Koordinatörü Derya Tanrıkulu eşlik etti.