Kırıkkale’de polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 20 litre etil alkol ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltında alındı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında şehir merkezinde bir ikamete operasyon düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, E.Ö. isimli şüpheliye ait evde yapılan aramada 20 litre etil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan E.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.