Kırıkkale jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, düzenlenen operasyonlarda 2 hükümlü yakalandı. Sulakyurt ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı ve silahla tehdit" suçlarından hakkında kesinleşmiş 12 yıl 3 ay hapis cezası bulunan C.Y. (30) yakalanarak gözaltına alındı. Çerikli Beldesi’nde yapılan çalışmalarda ise "Kasten yaralama" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.A. (36) isimli şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Hükümlüler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.